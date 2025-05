Sainte-Mère-Eglise. Une nouvelle offre de visite à l'Airborne Museum

L'Airborne Museum de Sainte-Mère-Eglise, musée consacré aux forces aéroportées de la Seconde Guerre mondiale, propose désormais une visite guidée de la commune.

L'occasion d'en apprendre plus sur l'occupation du village, sa libération entre le 6 et le 7 juin 1944, pourquoi ce petit village a été désigné comme un objectif majeur de la phase du Débarquement et de la bataille de Normandie, sans oublier la mésaventure qu'a vécue le soldat américain John Steele, ce parachutiste qui s'est retrouvé pendu au clocher de l'église du village en pleine nuit de combats et devenu depuis un mythe à travers le monde.

La visite guidée du village est proposée chaque mercredi pendant les vacances scolaires, toutes zones confondues, à 14h30 sur un format de 1h15 de visite. Tarifs de 3 à 7 euros.