Sainte-Mère-Eglise. Deux nouveaux pavillons ouvrent à l'Airborne Museum

C'est ce mercredi 8 mai, jour de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, que l'Airborne Museum à Sainte-Mère-Eglise ouvre deux nouveaux pavillons après plus d'un an de travaux d'extension et de rénovation.

Le pavillon Waco abrite désormais le planeur du musée avec une scénographie inédite et une chronique sur l'histoire de ces engins au cours du conflit sur 1 200m².

L'ancien pavillon Waco, bâtiment historique du musée datant de 1964, a été rénové, repensé et rebaptisé Occupation. Il traite de l'Occupation et de la Résistance sur le secteur de Sainte-Mère-Eglise.

Le parc du musée à lui aussi été réaménagé et met encore un peu plus en valeur les véhicules et canons d'époque.

Cette année marque à la fois le 80e anniversaire du Débarquement et les 60 ans du musée. Depuis sa réouverture, après la trêve hivernale en février, l'Airborne Museum a déjà accueilli plus de 44 000 visiteurs.

Les extérieurs ont aussi été réaménagés.