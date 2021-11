Saint-Lô. 75ème anniversaire du D-Day : des visiteurs en masse dans la Manche

Le département de la Manche a honoré son histoire pour les commémorations et festivités liées au 75ème anniversaire du D-Day. Les visiteurs ont été très nombreux, au-delà de toutes les espérances. Les hôtels ont presque tous affiché complet du 5 au 7 juin 2019 avec un taux d'occupation de 92 % avec un pic de 99 % le 5 juin 2019, du jamais vu ! Les 4 musées liés à l'histoire du débarquement n'ont pas désempli.

Plus de 100 000 personnes pour les parachutages

102 500 personnes ont été comptabilisées pour les parachutages de la Fière le 9 juin 2019, un décompte précis, grâce au bornage des téléphones portables, un système déployé par Orange pour observer et analyser les flux de fréquentation d'un site.

Et plus de 100 000 personnes aussi pour le meeting aérien de Piper Opération Cobra dimanche 4 août 2019 sur la plage de Jullouville (Manche)… et c'est incroyable pour Marc Lefèvre, le président du Conseil Départemental de la Manche:

Marc Lefèvre Impossible de lire le son.

Autre satisfaction sur cette période, la présence marquée des étrangers, parmi les principales nationalités, les Américains arrivent en 1er ils représentent 31 % des visiteurs, suivis par les Britanniques, 15 % et les Allemands 14 % !