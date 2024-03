[Info Tendance Ouest] 80e D-Day. Le planeur de l'Airborne Museum s'installe dans son nouveau bâtiment à Sainte-Mère-Eglise

Malgré la réouverture au public, les travaux continuent à l'Airborne Museum de Sainte-Mère-Eglise. Mardi 5 mars, le célèbre planeur WACO était en cours de montage dans son nouveau bâtiment. Il avait été démonté le 16 novembre dernier afin d'être restauré.

• A Lire aussi. [Photos + vidéo] Sainte-Mère-Eglise. Le planeur de l'Airborne Museum démonté pour la première fois depuis 60 ans

"Il va plutôt bien malgré son âge", sourit Magali Mallet, la directrice de l'Airborne Museum. Ce planeur de 1943 a été rénové, lui qui pendant plus de 60 ans a été visité par des milliers de personnes. "Le remontage des ailes est en cours, parce qu'évidemment, il a fallu les démonter pour rentrer le planeur dans le nouveau bâtiment. Il y a une des ailes qui ne nous satisfait pas dans son état actuel, donc on va la refaire à notre prochaine fermeture, l'hiver prochain", assure-t-elle. Le planeur va aussi recevoir un coup de peinture pour retrouver son éclat d'antan. Pour l'instant, on peut encore apercevoir les rustines grises sur la carlingue en toile.

Le planeur va être nettoyé et repeint, une fois les travaux terminés.

Un panorama ouvert vers l'extérieur

Cela fait un an que les travaux ont démarré dans le musée. "En un an, le bâtiment est sorti de terre, un autre est en rénovation et les arbres sont déjà arrivés dans le parc", se réjouit Magali Mallet. Le planeur sera posé dans un décor de champ, de bocage normand, avec une jeep en train d'être déchargée. Derrière le planeur, une immense vitre donnera sur le parc qui va continuer ce décor, mais en plein air. L'ouverture aura lieu le 8 mai pour tout découvrir certifie la directrice.

Fixer les ailes au corps du planeur est un travail délicat.