Sainte-Mère-Eglise. L'année de tous les records pour l'Airborne Museum

2024 a été l'année de tous les records pour l'Airborne Museum, situé à Sainte-Mère-Eglise, avec 289 000 visiteurs. L'année a été boostée par le 80e anniversaire du D-Day.

Le musée dédié aux forces aéroportées de la Seconde Guerre mondiale a dévoilé lors de son assemblée générale, il y a quelques jours, un nouveau projet. La création d'une bande dessinée dédiée à John Steele, ce parachutiste américain qui s'est retrouvé suspendu au clocher de l'église de Sainte-Mère-Eglise la nuit du Débarquement et est devenu depuis un symbole. L'album devrait sortir au printemps 2026.

Une expo sur la guerre d'Indochine

A voir en ce moment, une nouvelle expo temporaire sur les parachutistes français pendant la guerre d'Indochine entre 1944 et 1954. Elle revient dans le détail sur un conflit qui prend ses racines dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et est souvent qualifié de guerre oubliée. L'expo rassemble un grand nombre d'objets exceptionnels car rares et nominatifs.