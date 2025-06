Manche. Commémorations du 81e D-Day : le programme du vendredi 6 juin

Dans le cadre des commémorations et célébrations du 81e D-Day, voici le programme de ce vendredi 6 juin :

A Sainte-Marie-du-Mont

6h30 : Utah Beach, déploiement d'un Super flag, drapeau américain de 10m sur 15m.

10h15 : sur l'esplanade du musée du Débarquement à Utah Beach, cérémonie avec 400 enfants organisée par le comité du Débarquement et la mairie.

12h : cérémonie au monument Danois.

16h30 : cérémonie internationale à Utah Beach avec les représentants de 10 nations.

A Saint-Lô

16h30 : commémorations au Monument des fusillés.

17h : commémorations au Monument des Victimes civiles

17h30 : commémorations au Monument départemental de la Résistance, aux abords du rond-point, devant l'hôtel du département.

A Carentan-les-Marais

10h-12h : théâtre, conférence La Genèse de l'US Airborne par Denis Van Den Brink.

13h-15h : D-Day Village, concert de Sax à Gogo.

A partir de 19h : déambulation de cornemuse dans la commune.

21h : concert du groupe Swing Melodies à l'Atelier.

A Sainte-Mère-Eglise

Place du 6 juin

14h45 : temps de recueillement à Sainte-Mère-Eglise, sur le thème des cimetières provisoires, près du stade.

10h30-11h : démonstration commentée sur les parachutistes américains. Reconstitution historique.

16h30-18h30 : exposition de véhicules d'époque.

19h-20h30 : concert de Jean-Marie Thomas, musiques américaines des années 40.

21h-23h30 : bal de la liberté.

23h : place Maury, déploiement d'un superflag, drapeau américain de 10m sur 15m.

23h30 : démonstration commentée de l'utilisation de deux phares de recherche antiaériens. Un phare sera installé sur la place et le second au sein du camp Géronimo près de l'Airborne Museum.

A Saint-Martin-de-Varreville

16h : dépôt de gerbes au monument de la 2e DB.

18h : rue d'Utah Beach, cérémonie en l'honneur de la 90e Infantry Division.

A Saint-Hilaire-Petitville

19h : stade, match de foot entre le club Saint-Hilaire, des soldats de l'armée américaine et de la brigade franco-allemande.

A Catz

Au Normandy Victory Museum

10h30 : conférence "Le Mythe Enigma", autour de la célèbre machine de chiffrement et déchiffrement allemande, par Edmond Kern et démonstration de la machine l'après-midi, inclus dans le prix d'entrée du musée.

Démonstrations de pigeons voyageurs. Présentation d'un pigeonnier mobile de la Seconde Guerre mondiale.

14h-15h : rencontre avec Max Stein sur le thème "Les blindés allemands en Normandie", inclus dans le prix d'entrée du musée.

15h-17h : dédicace de Max Stein pour son livre Tigre de Saumur, la résurrection du fauve

L'ouvrage retrace l'incroyable parcours du Tigre II du Musée des Blindés : de son engagement en Normandie à sa capture, puis sa spectaculaire restauration.

A Méautis

18h30 : musée mémorial de la ravine sanglante, Bloody Gulch, cérémonie en hommage aux victimes de la bataille de Bloody Gulch, suivi d'un concert de jazz avec le groupe Two of us, puis d'un spectacle immersif avec figurant en tenue et véhicules d'époque pour revivre la nuit du 5 au 6 juin 1944 telle que la famille Bucaille l'a vécu. Tarif : 15€ gratuit pour les moins de cinq ans.