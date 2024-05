[Vidéo] 80e D-Day. Des nouvelles armes dans les collections des musées d'Utah Beach et Arromanches

Des nouvelles armes sont arrivées dans les collections de deux musées normands, jeudi 23 mai. Il y a en a eu huit à celui d'Utah Beach, à Sainte-Marie-du-Mont dans la Manche, et autant à celui d'Arromanches, dans le Calvados. Les deux sites ont reçu des fusils, des pistolets, de diverses nationalités : allemands, américains, britanniques. Ces armes viennent de l'opération de don d'armes à l'Etat réalisée en novembre 2022.

De 70 à 75 musées vont se répartir les 1 600 armes sauvegardées. Les deux musées normands ont eu leur dotation en avant-première, pour le 80e anniversaire du Débarquement. Les armes ont été répertoriées par le service central des armes et explosif, nettoyées et mises dans un catalogue. Les musées n'ont eu qu'à choisir ce qu'ils voulaient. "On regarde très finement quelles armes vont dans quels musées", explique Julie Mercier, directrice des entreprises et des partenariats de sécurité et des armes au ministère de l'Intérieur. Les armes doivent avoir un intérêt local. C'est le cas au musée d'Utah Beach. "Dans les années 70, il y a eu des vols où des armes, qu'on a reçues maintenant, ont disparu", assure Benoît Noël, le responsable de l'aménagement des collections au musée. Avec des collections qui s'enrichissent, c'est l'Histoire qui sera encore mieux expliquée aux visiteurs.

Les musées ont pu choisir leur dotation sur catalogue.

