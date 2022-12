Calvados. 2 300 armes collectées : succès pour l'opération d'abandon d'arme simplifié

Une opération nationale d'abandon des armes était organisée par les différentes préfectures françaises. Vous déteniez une arme et vous souhaitiez vous en débarrasser ? La procédure était simplifiée pour vous rendre service. À travers les points de collecte de Vire, Lisieux et Caen, les Calvadosiens ont ainsi rapporté 2 300 armes qu'ils voulaient abandonner, auxquelles il faut ajouter quelque 15 500 munitions. "La plupart des fusils rapportés proviennent de l'après-guerre et ont été achetés légalement dans des supermarchés afin de chasser ou d'effectuer du tir sportif", nous confie le lieutenant-colonel Laurent Marais. Mais parmi le lot d'armes, quelques-unes sont plus originales, comme une réplique de l'AK-47 ou un pistolet datant très probablement de la Première Guerre mondiale.

Les armes collectées par les forces de l'ordre vont maintenant être fondues, pour ne plus jamais servir. Dormant dans un grenier et issues très souvent de l'héritage, les armes pouvaient malgré tout représenter un danger, surtout quand des enfants ne jouaient pas très loin.