Manche. Plus de 1 000 armes récupérées dans le département

Plus de 1 000 armes ont été récupérées par les gendarmes de la Manche et la police de Cherbourg, 1 084 très exactement. C'était lors d'une opération d'abandon simplifié d'armes, destinée aux possesseurs d'armes non déclarées. Le but était de venir voir les forces de l'ordre, soit pour la déclarer dans les règles, soit pour la donner en vue d'une destruction.

Dans le détail, 813 armes longues, c'est-à-dire les fusils ou carabines, ont été abandonnées. Dans la catégorie armes de poing, donc pistolets ou révolvers, la préfecture a compté 211 armes. Il y a enfin 60 autres armes à feu ou de défense, dont des armes blanches.

• Lire aussi. Manche. Des armes exceptionnelles récupérées par la gendarmerie

Près de 30 000 munitions

Les Manchois pouvaient aussi donner des munitions dont ils n'ont pas l'usage. Les services de l'État en ont récupéré 29 544. Dans la procédure, il était aussi possible de déclarer son arme pour la garder ensuite. Cela a été le cas pour 438 armes, notamment pour des chasseurs. Les forces de l'ordre sont allées directement chez 18 personnes qui ne pouvaient pas se déplacer.

Deux sites d'enregistrement des armes avaient été ouverts, la gendarmerie de Saint-Lô et le commissariat de Cherbourg.

Les polices et gendarmeries peuvent par ailleurs récupérer des armes toute l'année.