Manche. Des armes exceptionnelles récupérées par la gendarmerie

Ce vendredi 2 décembre sera le dernier jour pour l'opération d'abandon d'armes simplifié dans la Manche. Pour cette opération d'envergure nationale, la gendarmerie de Saint-Lô et le commissariat de Cherbourg récupèrent les armes, fusils, pistolets et autres munitions non utilisés et non déclarés. Il est également possible de déclarer son arme. Pour l'instant, plus de 300 sont arrivées à la gendarmerie de Saint-Lô. Il y a quelques pépites.

Ce sont surtout des fusils de chasse qui sont abandonnés.

"On a deux armes qui sortent un peu de l'ordinaire, deux fusils. Ce sont des fusils militaires de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un fusil allemand et un fusil britannique. Un Mauser et un Enfield", détaille le lieutenant-colonel Ludovic Lasne, commandant en charge des opérations. Des armes sans doute récupérées pendant les combats de la Libération. Un vieux pistolet à poudre a aussi été récupéré. "Par définition, c'est une arme qui ne peut pas être déchargée autrement qu'en effectuant un tir. Vu son âge, il ne valait mieux pas s'y risquer", précise-t-il.

Des armes de poing ont aussi été déposées par des particuliers. Les gendarmeries et la police peuvent récupérer des armes toute l'année, mais avec une procédure un peu plus longue. On estime à 2 millions le nombre d'armes non déclarées en France. Les armes sont ensuite vérifiées pour être sûr qu'elles ne sont associées à aucun crime. Enfin, elles sont détruites.