Manche. Commémorations du 81e D-Day : le programme du jeudi 5 juin

Dans le cadre des commémorations et célébrations du 81e D-Day, voici le programme de ce jeudi 5 juin dans la Manche.

A Gourbesville

9h30 : cérémonie au monument de la 90e Division d'Infanterie de la 82e Airborne.

A Amfreville

11 heures : rue du Moulin, cérémonie au monument du 507 PIR de la 82e Airborne.

17 heures : hameau des Heuttes, cérémonie au monument du général Gavin, plus jeune général américain durant la Seconde Guerre mondiale, il commanda la 82e division aéroportée américaine.

A Sainte-Mère-Eglise

9 heures : ouverture du camp Géronimo près de l'Airborne Museum avec 150 participants, 80 véhicules, des chars et des démonstrations tous les jours jusqu'au 9 juin.

10h30 : rue Général de Gaulle, cérémonie au Monument Signal.

14 heures : mairie, cérémonie monument Gavin et Ridgway.

14h45 : mairie, cérémonie à la borne Zéro installée devant la Mairie

15h30 : la Fière, cérémonie au monument Iron Mike.

16 heures-18 heures : place du 6 juin, exposition de véhicules d'époque.

A Carentan-les-Marais

10 heures : cérémonie au Monument Cole, route de Saint-Côme.

11 heures : dépôt de gerbe au cimetière de Carentan, sur la tombe de Danièle Laisney.

13 heures : esplanade du port, démonstration pliage de parachutes par le RCPT.

13 heures – 15 heures : D-DAY Village, concert de Madeeson And Co pour des musiques des années 40 et 50.

22h30 : pont de la Barquette, lâcher de lanternes et hommage à Tom Rice. Durant la nuit du 5 au 6 juin 1944, Tom Rice est parachuté entre Sainte-Mère-Eglise et Carentan, pour sécuriser le secteur d'Utah Beach au moment du Débarquement.

A Marigny

Au cimetière militaire allemand,

11 heures : inauguration d'un monument commémoratif.

14 heures : visite guidée d'une nouvelle exposition multimédia permanente.

A Catz

Au Normandy Victory Museum,

Démonstrations de la machine ENIGMA par Edmond Kern.

9h30-11 heures : dédicace de Stéphane Simonnet pour son nouvel ouvrage Forteresses allemandes dans la France libérée (accès gratuit)

11 heures : conférence : Les forces françaises dans le Débarquement et la bataille de Normandie, proposée par l'historien Stéphane Simonnet (gratuit, dans la limite des places disponibles)

15h30 : Rencontre avec le vétéran Georges Mongenet, 101 ans. Il vient partager son parcours de vétéran, de l'Afrique du Nord à l'Autriche.

17 heures : conférence de Jean Turco, vétéran de 1940 et ancien député. Gratuit.

18 heures : inauguration de la nouvelle "Esplanade de la Liberté", en présence du vétéran Jean Turco, témoin de 1940.

A Saint-Martin-de-Varreville

Vers 19 heures : parachutages avec l'association RCPT (selon conditions météo)

A Utah Beach

10h30 : cérémonie et concert de Historic Programs avec près de 400 musiciens et choristes

15 heures : Leadership Monument, cérémonie en hommage au major Dick Winters et aux parachutistes de la 101e.

20 heures : Conférence de Frantz Malassis de la Fondation de la Résistance : Le général de Gaulle vu par la presse clandestine de la Résistance intérieure au Musée du Débarquement, conférence gratuite.