Normandie. Mémoire : Léon Gautier en cinq citations

Le dernier survivant français du commando Kieffer est décédé à l'âge de 100 ans lundi 3 juillet. Léon Gautier s'était engagé à 17 ans dans l'armée et a toute sa vie témoigné de l'horreur de la guerre. Tendance Ouest revient sur cinq citations marquantes de cet ancien combattant.

"Je suis incapable de vous expliquer pourquoi, mais nous n'avions pas peur"

Si ces dernières années, Léon Gautier était connu pour son humilité et son attachement au devoir de mémoire, le vétéran était revenu de nombreuses fois sur cette journée du 10 juin, la plus difficile selon lui : "Forcément, ces moments étaient terribles. On ne peut pas s'habituer à ça, on n'y pense pas, mais on constate à la fin des combats (…) Je n'ai jamais vu un de mes camarades avoir peur. Je suis incapable de vous expliquer pourquoi, mais nous n'avions pas peur", avait-il raconté à nos confrères de La Manche Libre.

"La plus mauvaise chose qu'on puisse voir, c'est une guerre"

"La plus mauvaise chose qu'on puisse voir, c'est une guerre. Parce qu'on tue des gens en face qui n'ont jamais rien fait, qui ont une famille, des enfants. Tout ça pour arriver à quoi ?", avait déclaré Léon Gautier lors d'une cérémonie organisée pour ses 100 ans le 27 octobre 2022.

"Nous ne sommes pas des héros, nous n'avons fait que notre devoir"

Léon Gautier répétait inlassablement cette phrase, caractéristique de son humilité. C'est d'ailleurs par cette maxime que le président de la République Emmanuel Macron lui a rendu hommage dans un tweet lundi 3 juillet.

Le centenaire avait aussi confié au journaliste Frédéric Leterreux, auteur de la biographie qui lui est dédiée, Mon Débarquement : "Je ne suis pas un héros. Le héros, c'est le copain qui est mort à côté de moi".

"Comment peut-on faire un 'Disneyland' sur la mort de gens qui ont donné leur vie pour la France ?"

Le vétéran le clamait haut et fort : il s'opposait fermement au projet de "D-Day Land" porté par le président de la Région Normandie, pensé comme un "Puy du Fou normand". "Comment peut-on faire un 'Disneyland' sur la mort de gens qui ont donné leur vie pour la France ?", avait déclaré Léon Gautier en 2019 à nos confrères de La Manche Libre, se déclarant "indigné" par ce futur parc à l'esprit qu'il jugeait plus commercial que tourné vers la mémoire. Il indiquait aussi que "de nombreux enfants et familles de vétérans partagent (s)on indignation".

"Il faut que les jeunes sachent que la liberté coûte cher"

Dans une interview accordée à Tendance Ouest en octobre 2016, Léon Gautier revenait sur sa vie au sortir de la guerre. Un quotidien qui n'a pas été de tout repos, car à peine démobilisé, il est rendu à la vie civile sans un sou et reprendra son métier de carrossier.

Pour autant, il témoignera toute sa vie en donnant des conférences, en intervenant dans des écoles : "Il faut que les jeunes sachent que la liberté coûte cher", déclarait-il, tout en assurant que "si c'était à refaire, je le referai".