Normandie. Léon Gautier, dernier membre du commando Kieffer, est mort

C'était le dernier. Le seul survivant du commando Kieffer, ces 177 Français qui ont débarqué en Normandie le Jour J. Léon Gautier, qui résidait à Ouistreham (Calvados), s'est éteint ce lundi 3 juillet à l'âge de100 ans.

Léon Gautier était le dernier survivant du commando Kieffer, unité composée uniquement de Français qui a débarqué le 6 juin 1944.

[photo]

Il fait partie de ces héros qui marqueront à jamais la mémoire du pays. En juillet 1940, il décide de s'engager dans la France Libre. Il s'entraine en Ecosse, où il intègre l'un des commandos de Philippe Kieffer avant de débarquer, le 6 juin 1944 à Colleville-Montgomery avec le N° 4 Commando de l'armée britannique. "On a eu l'honneur, nous les Français, de débarquer les premiers." Il n'évoquait jamais la peur, mais, au contraire, un sentiment bien différent. "Ça y est, on rentrait chez nous", disait-il. Léon Gautier a participé à la totalité de la bataille de Normandie. En août 45, il est démobilisé et reprend son métier de carrossier à Rennes (Ille-et-Vilaine), avant de repartir en Angleterre. "J'avais épousé une jeune Anglaise et elle ne se plaisait pas tellement en France, il y avait les rations en plus à l'époque." Léon Gautier a fini sa carrière en tant qu'expert automobile.

Normand d'adoption

"Je voulais revenir en Normandie. On a trouvé cette maison, on l'a achetée." Cette maison, c'est celle où il resta jusqu'à la fin, à Ouistreham, non loin des plages où il avait débarqué des dizaines d'années auparavant.

Léon Gautier vivait seul dans sa maison de Ouistreham.

[photo]

Véritable mémoire vivante, Léon Gautier a passé du temps auprès des jeunes pour leur transmettre son savoir et son expérience. "On parle toujours des Américains, mais on oublie un peu les Anglais et les Français, donc c'est important d'en parler", affirmait-il.

Léon Gautier a assisté à de nombreuses cérémonies célébrant l'anniversaire du Débarquement, dont celle du 75e.

[photo]

Hommage aux héros

Plus récemment, le nom de Léon Gautier est revenu dans l'actualité, avec le projet "D-Day Land". En septembre 2020, le Comité du Débarquement a annoncé avoir accepté de former un comité d'éthique consacré au projet, afin de veiller au respect de la mémoire des combattants notamment. Léon Gautier était conseiller de ce comité.

En 2021, Léon Gautier est devenu officier de la Légion d'honneur.

