Belle histoire. Victime d'une arnaque en brocante, un jeune autiste passionné d'Histoire reçoit une pluie de dons de toute la Normandie

"Mon fils est autiste, il adore les objets anciens et tout ce qui touche à la Seconde Guerre mondiale", nous raconte sa maman. Pour son anniversaire, l'adolescent d'Evrecy (Calvados) avait mis de côté une tirelire remplie d'économies afin de s'offrir quelques pièces en brocante.

Ce jour-là, il part seul avec son argent, mais se fait duper : "On lui a vendu des médailles de travail en lui faisant croire que c'étaient des médailles militaires. Comme il ne sait pas compter, il a sorti tous ses billets et les gens ont profité de sa sensibilité", témoigne sa mère, encore indignée.

Un appel à la vigilance sur Facebook

En colère mais surtout désireuse de prévenir d'autres familles, la maman publie un message sur la page Facebook OùTrouverQuoiàCaen. "J'ai mis ce mot pour alerter, ça peut arriver à n'importe quelle personne vulnérable : un enfant, une personne âgée, quelqu'un d'isolé… C'est triste de voir qu'il y a des gens mal intentionnés", explique-t-elle. "Il n'a pas compris pourquoi les gens étaient des menteurs."

Son témoignage, partagé des dizaines de fois, ne tarde pas à émouvoir la communauté locale.

Une vague de solidarité à Evrecy et au-delà

Mais au-delà de la prévention, c'est la solidarité qui a pris le pas. Rapidement, les propositions affluent. Collectionneurs, passionnés d'Histoire, anonymes : tous veulent offrir quelque chose à l'adolescent. "On a déjà eu deux visites à domicile et encore deux rendez-vous de prévus. Mon fils est super content, il en garde un beau souvenir", sourit la maman.

Un collectionneur propose un téléphone de la Seconde Guerre mondiale, une petite fille de 10 ans vient déposer ses livres et écussons, qu'elle possède en double, de sa propre collection. Il est même invité à partager une balade en Jeep ! Et le jeune garçon peut aussi partager sa passion, en montrant à ses visiteurs ses pièces qui lui tiennent à cœur.

"Il y a plus de gentils que de menteurs"

La plus belle leçon est sans doute venue du jeune garçon lui-même. Après avoir découvert la générosité des habitants, il confie à sa maman : "Tu sais, il y a plus de gens gentils que de gens menteurs. Ce n'est pas grave du coup !"

Un message qui a ému les internautes, où la maman a conclu : "Cette mésaventure se termine finalement par une belle note positive. Merci à tous."