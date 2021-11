Trois Justes parmi les Nations médaillés mercredi à Caen

En 1944, Georges, Yvonne et henri Calbris avaient caché dans leur ferme du Tronquay, dans le Calvados, le jeune Maurice Etynger, 15 ans. Sa famille avait fui la Pologne et l'antisémitisme dès 1924. La médaille des "Justes" est décernée par l'institut Yad Vashem aux personnes non juives qui ont sauvé des Juifs sous l'Occupation.