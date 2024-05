80e D-Day. L'expérience Soldat Léon s'offre un coup de neuf : revivez le Débarquement aux côtés de Léon Gautier depuis votre téléphone

Les commémorations du 80e D-Day, c'est dans un mois tout pile. Alors lundi 6 mai, Caen la mer décide de lancer officiellement sa nouvelle version de l'expérience Soldat Léon. Depuis votre téléphone revivez la prise du bunker du casino de Ouistreham, aux côtés de Léon Gautier et des autres membres du commando Kieffer.

Du neuf dix ans après

"Le site soldatleon.com permet à chacun de superposer en réalité virtuelle les vues actuelles de Riva-Bella sur les images et les sons des combats qui se déroulèrent en 1944 pour détruire ce point fort de la défense allemande", explique l'office de tourisme de Caen la mer. Plongez-vous dans l'histoire avec votre téléphone, et pivotez à 360 degrés pour découvrir Ouistreham et ce moment d'histoire. C'est aussi réalisable depuis son ordinateur.

L'expérience avait été imaginée en 2014, lors du 70e D-Day. Elle fait donc peau neuve dix ans plus tard, en incluant notamment un hommage à Léon Gautier, qui livre un témoignage poignant. "La nouvelle version de l'Expérience Soldat Léon souhaitait saluer, 'la légende d'un homme ordinaire devenant héros'", glisse l'office de tourisme de Caen la mer. De quoi inclure de la modernité et de l'interactivité dans un retour dans le passé.

L'expérience est dès à présent disponible ici, gratuitement. A retrouver en cinq langues différentes.

