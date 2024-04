Ouistreham. Une rue va porter le nom de Léon Gautier, héros du Débarquement

C'était dans les cartons, c'est désormais officiel. Une rue de Ouistreham va porter le nom de Léon Gautier, figure locale du débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Cela a été voté à l'unanimité en conseil municipal lundi 15 avril. Pour rendre hommage à ce héros du débarquement, la municipalité va rebaptiser une partie de la Route de Lion qui va devenir "Boulevard Léon Gautier".

Plus de 60 habitants vont devoir changer d'adresse

En accord avec la famille, cet axe routier n'a pas été choisi au hasard comme l'explique Romain Bail, le maire de la commune. "C'est la rue par laquelle Léon Gautier est rentré à Ouistreham le 6 juin 1944 mais aussi la rue où il nous a quittés le 3 juillet 2023 car il habitait Route de Lion." Une rue symbolique donc, qui portera le nom de Léon Gautier à partir du 27 octobre 2024, jour de l'anniversaire du vétéran.

Romain Bail, maire de Ouistreham Impossible de lire le son.

Plus de 60 habitants sont concernés par ce changement de nom. La commune assure accompagner ses administrés dans le réadressage de leur maison ou pavillon. "La collectivité va accompagner les habitants dans leurs démarches administratives. Pendant un certain temps, on va continuer d'afficher les deux noms. Le plus compliqué reste le changement de carte grise", indique l'élu. Nul doute que les administrés verront ce changement d'adresse du bon œil…