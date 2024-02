Normandie. Le nom et l'image de Léon Gautier désormais protégés : les raisons de cette décision

Conserver la mémoire des vétérans du Débarquement, c'est une chose, mais "ce n'est pas par une tasse ou un t-shirt que l'on transmet la mémoire, il y a d'autres façons de le faire", souligne Gérard Wille, petit-fils de Léon Gautier. Le dernier vétéran français du commando Kieffer a désormais son nom et son image protégés par un avocat missionné par sa famille. De quoi éviter les dérives commerciales existantes à l'approche des commémorations du débarquement.

L'élément déclencheur de cette protection : la publication de deux fausses biographies mises en vente en décembre dernier sur Amazon. Pour Gérard Wille, cette protection est avant tout une prise de conscience sur la mémoire des vétérans : "aujourd'hui, mon grand-père n'est plus là et il n'y a plus personne pour contredire ou réorienté tout ce qui peut se dire et ce qu'il pourrait se faire sur lui et ses frères d'armes". L'avocat missionné par la famille de Léon Gautier va donc protéger ce dernier, mais pour Gérard Wille cela va bien au-delà : "mon action ne se cantonne pas seulement à l'image de mon grand-père, elle va plus loin en pensant aussi à ses frères d'armes".

Une lutte pour favoriser la mémoire

Cette action, c'est également un appel aux autres familles de vétérans pour se rebeller contre la commercialisation de l'image des vétérans, sans accord préalable. Le petit-fils développe : "J'ai engagé un avocat, mais j'ai surtout un outil que je suis prêt à partager avec les autres familles de vétérans. Je les alerte sur l'utilisation de leurs noms et de leurs images car tout le monde n'est pas aussi bienveillant que dans un musée ou pour un événement officiel".

Dans la finalité, l'utilisation du nom et de l'image de Léon Gautier n'est pas un problème pour Gérard Wille : "dès lors que ça fait vivre un musée ou une association tout en permettant la conservation de la mémoire des vétérans, il n'y a aucuns soucis". Ce sont principalement les commerces rues qui sont visés : "ils pensent bien faire en vendant des pin's, des tasses ou des t-shirts. Mais derrière ils font quoi de l'argent ? Si ça contribue à la conservation de la mémoire, pourquoi pas. Mais là ce n'est pas le cas".

Pour en finir avec ces dérives, Gérard Wille fait comprendre que la famille n'hésitera pas à poursuivre les commerces qui tenteront de vendre des produits à l'effigie de Léon Gautier.

