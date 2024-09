Ver-sur-Mer. L'arrière-petit-fils de Churchill en visite au Mémorial britannique

Le Mémorial britannique de Ver-sur-Mer a reçu la première visite d'un vétéran anglais de la Royal Air Force (RAF), Colin Bell, et de l'arrière-petit-fils de Winston Churchill, Randolph Churchill. Venus à titre personnel lundi 2 septembre, ils étaient tous les deux "très touchés et impactés" par cette visite, indique le directeur du site, Sacha Marsac. Il ajoute que Colin Bell (103 ans), pilote de la RAF qui a bombardé l'Allemagne durant le Débarquement, était "énormément ému". "Un honneur pour nous, et ça souligne l'importance du site en terme mémoriel." Sur les pelouses du Mémorial, 1 475 silhouettes de soldats étaient installées depuis mi-avril. Dans le cadre du projet "Standing with giants" rendant hommage aux morts britanniques, elles vont repartir en Angleterre. Elles attendent la grande traversée, et vont trouver place sur un autre site outre-Manche. "Nous aimerions beaucoup qu'elles reviennent l'année prochaine, mais il nous faut des fonds. Nous recherchons des partenaires, français comme anglais", conclut Sacha Marsac.