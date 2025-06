Ver-sur-Mer. Une exposition de la Région pour soutenir le dossier des plages du Débarquement au patrimoine de l'Unesco

La Région Normandie relance officiellement le processus d'inscription des plages du Débarquement au patrimoine mondial de l'Unesco. Une délégation internationale viendra sur place dès septembre 2025 pour évaluer la candidature. Objectif : obtenir une réponse à l'été 2026. En attendant, l'exposition "Les plages du Débarquement, bientôt au patrimoine mondial ?" au centre Winston Churchill du Mémorial Britannique de Ver-sur-Mer accompagne la démarche pour sensibiliser le public à l'importance de cette reconnaissance.

Préserver et transmettre

Pour Cédric Nouvelot, vice-président du conseil régional, cette inscription dépasse le simple enjeu symbolique : "C'est une façon de préserver et de transmettre un patrimoine à la fois matériel et immatériel." Car les plages du Débarquement, "ce sont bien sûr des lieux, des vestiges, des cimetières et des mémoriaux – comme celui de Ver-sur-Mer, mais ce sont aussi des histoires, des souvenirs, un événement fondateur du XXe siècle : le Débarquement du 6 juin 1944."

Ce patrimoine vivant, il s'agit aujourd'hui de le faire connaître, de le partager, mais aussi de le protéger. Une inscription à l'Unesco impose en effet un cadre rigoureux : elle engage les collectivités, limite les risques de constructions inappropriées à proximité des sites, et renforce les actions de médiation et d'éducation autour de cette mémoire collective.