[En images] D-Day. 1 475 silhouettes pour rendre hommage aux soldats au Mémorial britannique de Ver-sur-Mer

1 475 silhouettes surplombent depuis le 12 avril Gold Beach et la plage de Ver-sur-Mer. Pour la deuxième année de suite, l'installation Standing with Giants est de retour au Mémorial britannique de Normandie. Elle représente "le nombre de combattants qui sont tombés sous commandement britannique lors du D-Day", précise Sacha Marsac, directeur des opérations sur le site. Ce qui représente ainsi de nombreuses nationalités, dont des Français, membres du commando Kieffer.

Par rapport à l'an passé, huit nouvelles formes ont été créées. Parmi lesquelles on retrouve désormais les silhouettes des opérateurs radios, des Ecossais en kilt ou encore ce joueur de cornemuse.

Il est le directeur des opérations sur le site. Le Franco-Britannique invite les visiteurs à ne pas circuler entre les silhouettes. Elles sont dans une prairie de fleurs sauvages qui viennent d'être plantées, il ne faut donc pas les piétiner.

Ces cinq silhouettes resteront en place toute l'année, afin de commémorer les 80 ans de la fin de la guerre en Europe. On y voit une fillette, une personne âgée, un marin, une femme et Winston Churchill.

Deux semaines d'installation

Cette œuvre imaginée par Dan Barton avait déjà été proposée l'an passé à l'occasion du 80e D-Day. "Nous avons eu des échos extraordinaires, des gens sont venus de Nantes ou de Paris exprès pour voir les silhouettes, tout comme des Britanniques." L'an passé, entre 250 000 et 300 000 visiteurs ont été recensé au Mémorial britannique. Alors grâce à des mécènes, les silhouettes de 2m de haut, toutes la tête baissée et faites de panneaux de chantier et routiers recyclés, ont pu revenir cette année, avec quelques nouveautés. Les 400 bénévoles, moitié français, moitié britanniques, ont mis deux semaines à tout installer.

Elles resteront jusqu'au 14 septembre. A noter que le pavillon Winston Churchill est lui aussi ouvert. Il propose un espace cafétéria, et permet aussi de se plonger dans l'histoire du Débarquement.

Sœur Mollie Evershed et Sœur Dorothy Anyta Field sont les deux géantes présentes. Ces infirmières ont sauvé de nombreuses vies lors du 6 juin 1944 et après. Elles étaient déjà présentes l'an passé sur le site.

Il est possible de parrainer une silhouette. Environ un tiers des 1 475 le sont, parfois par de la famille, rendant hommage à un proche, via une plaque. Ici le drapeau laisse penser à un tribut envers un Gallois.

Certaines silhouettes rendent hommage aux civils français, qui ont aussi souffert de cette guerre. Que ce soit des jeunes, des femmes, des personnes âgées ou des Résistants, tous se trouvent à côté du monument aux civils.