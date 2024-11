Fécamp. Véhicules militaires, concerts et danse pour le 80e anniversaire de la Libération de la ville

Du 31 août au 2 septembre, Fécamp célèbre le 80e anniversaire de sa Libération. C'était le 2 septembre 1944 que les troupes britanniques de la 47e Royal Marine Commando sont arrivées. Les Britanniques sont entrés dans une ville vide d'Allemands (partis le 31 août), et ont été acclamées par toute la population place de la mairie.

Elle se recueillera pour la première fois sur la tombe de son père

Cette année, un hommage particulier sera rendu au major Walton. "La 47e Royal Marine Commando avait comme mission de libérer Port-en-Bessin pour devenir un port pétrolier pour le ravitaillement des forces alliées, explique Pierre Aubry, maire adjoint de Fécamp. Port-en-Bessin a été libéré le 7 juin au matin. Dans la nuit du 6 au 7, une action d'éclat a valu au capitaine Walton d'être promu au 1er septembre suivant commandant (major). Il libère donc Fécamp en tant que major, et le 4 septembre il part sur Le Havre et roule avec sa Jeep sur une mine. Il mourra entre Rouelles et Montivilliers." Depuis, le major Walton est enterré à Fécamp.

• Lire aussi. Fécamp : un square en l'honneur du 47e Royal Marine Commando

Pour ce 80e anniversaire de la Libération de la ville, sa fille fera le déplacement dans la cité des Terre-Neuvas. "L'association du 47e Royal Marine Commando pensait que le major Walton était un célibataire. Il y a 6 mois, sa fille a été découverte. Elle s'appelle Elisabeth. Elle a 81 ans, et elle viendra à Fécamp pour se recueillir pour la première fois sur la tombe de son père. Elle ne savait pas où était enterré son papa."

Des animations

Pour commémorer les 80 ans de sa libération et se souvenir de ses libérateurs, la ville de Fécamp a prévu quelques animations entre le 31 août et le 2 septembre.

Samedi 31 août

Exposition d'anciens véhicules militaires - quai de la Vicomté

11h : défilé des véhicules militaires dans le centre-ville

15h et 17h30 : concert Nidcy Namite (l'univers musical des années 40)

Dimanche 1er septembre

Exposition d'anciens véhicules militaires - quai de la Vicomté

11h : défilé des véhicules militaires sur le front de mer

15h : petite randonnée du Mur de l'Atlantique (rendez-vous devant le sémaphore)

15h30 : démonstration et initiation de Lindy Hop (danse swing née à Harlem)

Lundi 2 septembre

A partir de 16h30, cérémonies en présence d'une délégation de la Marine britannique. C'est la première année qu'elles se tiendront sans vétéran, le dernier (Norman Rose) étant mort début 2024.

Exposition

La Maison du patrimoine de Fécamp accueille l'exposition "Fécamp libérée" jusqu'au 22 septembre. Elle retrace l'été 44 à travers une exposition des fonds d'archives et de photographies. L'exposition sera exceptionnellement ouverte le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre, ainsi que le samedi 21 et le dimanche 22 septembre (Journées européennes du patrimoine).