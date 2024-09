Orne. 80 ans de la Libération : un engouement populaire inégalé

L'Adrasec de l'Orne se rend sur chaque stèle érigée en hommage à un aviateur pour joindre le monde entier à l'aide de radioamateurs.

L'Association des radioamateurs au service de la sécurité civile (Adrasec) de l'Orne s'est lancée dans un projet inédit à l'occasion du 80e anniversaire de la Libération. Elle veut activer en radioamateur toutes les stèles dressées en hommage aux aviateurs tombés dans le département. "L'idée est de se rendre une journée sur une stèle, on déploie notre matériel radio et on essaie de contacter des gens du monde entier pour rendre hommage aux avions et aux équipages qui ont participé à la Bataille de Normandie", présente Mathieu Mostel, membre de l'Adrasec depuis 22 ans. Pourquoi les stèles des aviateurs en particulier ? "L'Adrasec a une spécificité dans ses missions : la recherche d'aéronefs en détresse, explique le quadragénaire. Ces avions sont tombés il y a longtemps, mais on s'est dit que ça pouvait faire une analogie sympa."

Des échanges avec le monde entier

L'association a déjà commencé à se rendre sur les 68 stèles du département. Les échanges, succincts, sont majoritairement en anglais. "Le but est d'en faire le plus possible, souligne Mathieu Mostel. On explique ce qu'on fait, pourquoi on est là, puis le détail est envoyé dans une carte QSL, l'équivalent d'une carte postale. On y retrouve la photo de la stèle, si on peut une photo de l'appareil à l'époque, l'équipage, la mission et si l'équipage est décédé, a été fait prisonnier ou s'est évadé." L'Adrasec s'est rendu à Saint-Ellier-les-Bois le 25 mai, à l'inauguration d'une stèle pour un aviateur américain. "On a été en contact avec le Kosovo, la Biélorussie et la Géorgie", indique-t-il.