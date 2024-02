Saint-Ellier-les-Bois. "Mon grand-père l'a trouvé" : une stèle pour un aviateur américain abattu à Ciral en 1944

A 4 mois du 80e anniversaire du Débarquement, une cagnotte a été lancée dans l'Orne en hommage à un aviateur américain abattu en 1944. Une stèle sera inaugurée en son honneur le 25 mai à Saint-Ellier-les-Bois, aux confins de l'Orne et de la Mayenne.

Le projet est porté par l'association Paul Chaufty, composée de Mireille Le Royer, la petite-fille de l'habitant qui a retrouvé le corps de l'américain, son mari, Hervé, et Damien Thierry. "Il y a un lien plus intime puisque c'est mon grand-père qui l'a trouvé. Quelque part, c'est un devoir pour moi d'honorer la mémoire de cet homme", explique-t-elle.

Ecoutez Mireille Le Royer, petite-fille de l'habitant qui a trouvé le corps de Paul Chaufty Impossible de lire le son.

Qui est-il ?

Paul Chaufty a été abattu le 13 août 1944. L'américain de 29 ans partait de Brucheville dans la Manche pour un vol de soutien à la 2e DB Leclerc. L'avion a été touché par un tir et a pris feu. Paul Chaufty s'est éjecté, mais son parachute ne se serait pas ou partiellement ouvert. L'aviateur s'est écrasé à Ciral. L'avion, lui, est tombé quelques kilomètres plus loin sur la commune de Saint-Elier-les-Bois.

La famille sera présente à l'inauguration

Mireille Le Royer a recueilli le témoignage de sa mère, aujourd'hui âgée de 94 ans, qui a été témoin de la scène 80 ans plus tôt. Elle retient notamment une image forte lorsque la jeep américaine est venue récupérer le corps de l'aviateur. "Ils ont demandé un drap pour ensevelir le corps de Paul Chaufty. Mon grand-père a dit : 'Non, il mérite son parachute'. Il a voulu que l'aviateur ait comme linceul son parachute en soie parce que c'était le symbole de sa vie qu'il avait donné", raconte Mireille.

L'association est en contact régulier avec les neveux et petits-neveux de Paul Chaufty. Les familles américaines seront présentes lors de l'inauguration de la stèle et prendront la parole. La journée commencera par une messe d'hommage avant les commémorations. Une exposition sur la vie de Paul Chaufty et plus largement sur la vie dans les villages pendant l'occupation sera présentée. Un concert est également prévu avec des chansons américaines d'époque.

Pratique. Vous pouvez aider à la réalisation de ce projet en contribuant financièrement sur la cagnotte en ligne.