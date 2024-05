80e D-Day. La famille d'un aviateur américain mort au combat rencontre des élèves près d'Alençon

Une quarantaine d'élèves de l'école de Saint-Didier-des-Ecouves a accueilli, jeudi 23 mai, avec une haie d'honneur et des applaudissements la famille de Paul Chaufty. L'aviateur américain a été abattu le 13 août 1944 et est tombé sur la commune de Saint-Ellier-les-Bois, où une stèle en son hommage sera inaugurée samedi 25 mai.

Avant l'hommage, sa grande nièce et ses arrière-arrière-petits-neveux ont échangé pendant deux heures avec les élèves de CE2, CM1 et CM2 du regroupement scolaire. "Alors que de nombreuses personnes impliquées directement dans la Seconde Guerre mondiale nous quittent, il est très important que la prochaine génération connaisse les gens ordinaires qui ont été des héros. Il est important de transmettre ces histoires", explique Nicole Sanders, venue de l'Utah pour rendre hommage à son grand-oncle.

"C'est un héros"

Les jeunes ont pu poser toutes leurs questions à la famille. "Est-ce que vous le considérez comme un héros ?", pose l'un d'eux. Et le professeur de répondre : "Et vous ?" La réponse est unanime dans les rangs. "Je le considère comme un héros parce qu'il s'est sacrifié pour les autres, il a sauvé plusieurs vies", débute Eliot, élève de CE2. "C'est un homme très courageux qui a aidé à libérer la France", complète Adam, en CM2.

Nicole Sanders et ses deux fils sont arrivés en France pour rencontrer la famille Le Royer, qui entretient la mémoire de Paul Chaufty. "Il y a beaucoup de détails qu'on ne connaissait pas et c'est bon de le savoir maintenant", sourit-elle. Ils assisteront à l'inauguration de la stèle samedi 25 mai à 10h30 à Saint-Ellier-les-Bois, suivie notamment d'un bal populaire d'époque à 20h30 et la présentation de véhicules militaires et uniformes d'époque toute la journée.