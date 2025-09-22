Caen. Travaux en cours sur le périphérique : restrictions jusqu'au 3 octobre

Attention, des restrictions de circulation sont à prendre en considération avant d'emprunter le périphérique de Caen. La Dirno, la Direction interdépartementale des routes nord-ouest, réalise la dépose de l'éclairage public pendant plusieurs nuits.

Ainsi, depuis lundi 22 septembre jusqu'au vendredi 26 septembre, puis du lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre, à chaque fois de 20h à 6h du matin, des bretelles de sortie et d'insertion seront fermées successivement "en fonction de l'avancement du chantier, dans le sens extérieur ou intérieur, au droit des échangeurs suivants", indique la Dirno. Cela concerne le périphérique entier, de l'échangeur n°1 Porte de Paris à l'échangeur n°16 Pays d'Auge. Ces restrictions ne concernent pas le week-end.