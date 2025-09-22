En ce moment THE SOUND OF SAN FRANCISCO GLOBAL DEEJAYS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Après "Bloquons tout" et le 18 septembre, une nouvelle mobilisation est prévue

Société. Après la mobilisation sociale du 10 et du 18 septembre, les actions se poursuivent à Caen.

Publié le 22/09/2025 à 15h24 - Par Lilian Fermin
Caen. Après "Bloquons tout" et le 18 septembre, une nouvelle mobilisation est prévue
Un rassemblement aura lieu sur la place du Théâtre à Caen samedi 27 septembre à 17h. Les actions menées se décideront mercredi 24, lors d'une assemblée générale.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Caen et son agglomération ont connu deux journées de mobilisations sociales, d'abord le 10 septembre, avec le mouvement baptisé "Bloquons tout", puis le 18, à l'appel de l'intersyndicale. Trois manifestations se sont déroulées dans le centre-ville, dont la principale attirant plus de 20 000 personnes selon les syndicats, 10 200 selon la préfecture.

Pour les manifestants déterminés à poursuivre la mobilisation, une assemblée générale se tiendra mercredi 24 septembre dans les locaux de l'ancienne Chiffo, à 18h. Les suites à donner au mouvement y seront décidées, et notamment les actions à mener samedi 27 septembre, où un appel à se rassembler à 17h sur la place du Théâtre est déjà lancé.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Tele LG OLED 55 pouces
Tele LG OLED 55 pouces Tours (37000) 750€ Découvrir
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. Après "Bloquons tout" et le 18 septembre, une nouvelle mobilisation est prévue
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple