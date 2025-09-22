Caen. Après "Bloquons tout" et le 18 septembre, une nouvelle mobilisation est prévue

Caen et son agglomération ont connu deux journées de mobilisations sociales, d'abord le 10 septembre, avec le mouvement baptisé "Bloquons tout", puis le 18, à l'appel de l'intersyndicale. Trois manifestations se sont déroulées dans le centre-ville, dont la principale attirant plus de 20 000 personnes selon les syndicats, 10 200 selon la préfecture.

Pour les manifestants déterminés à poursuivre la mobilisation, une assemblée générale se tiendra mercredi 24 septembre dans les locaux de l'ancienne Chiffo, à 18h. Les suites à donner au mouvement y seront décidées, et notamment les actions à mener samedi 27 septembre, où un appel à se rassembler à 17h sur la place du Théâtre est déjà lancé.