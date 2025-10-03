Bretteville-sur-Odon. Nouvelle caserne de pompiers : dernière ligne droite avant le début des travaux

Le projet de nouvelle caserne se concrétise à Bretteville-sur-Odon. Implantée au bout des pistes de l'aéroport de Carpiquet, à côté du stand de tir, dans le quartier Koenig, la structure - la troisième de l'agglomération - verra le jour au premier trimestre 2027. Mais le chantier commencera bientôt, "le 15 décembre", selon Christophe Auvray, le directeur du Service départemental d'incendie et de secours du Calvados.

Des choix environnementaux

Autre bonne nouvelle : des options ont été retenues, pour une enveloppe budgétaire qui, elle, ne bougera pas (2,1 millions d'euros hors taxes). "Elles permettront de réduire notre empreinte carbone. Il y aura notamment un système de récupération des eaux de pluie, par exemple après nos exercices incendie ou le lavage de nos véhicules", illustre Christophe Auvray. Des panneaux photovoltaïques seront installés, pour assurer "l'autosuffisance" de la caserne. Cette dernière doit permettre aux pompiers de mieux couvrir l'agglomération, et particulièrement le secteur sud-ouest (Verson, Evrecy…), en garantissant des interventions plus rapides.