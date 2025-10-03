En ce moment Nous on sait Pierre GARNIER
Bretteville-sur-Odon. Nouvelle caserne de pompiers : dernière ligne droite avant le début des travaux

Sécurité. La troisième caserne de l'agglomération caennaise verra le jour début 2027 à Bretteville-sur-Odon. Le chantier débutera le 15 décembre.

Publié le 03/10/2025 à 11h00 - Par Lucien Devôge
Une troisième caserne de pompiers va voir le jour dans l'agglomération caennaise. Début du chantier en décembre, pour une livraison début 2027. - Illustration

Le projet de nouvelle caserne se concrétise à Bretteville-sur-Odon. Implantée au bout des pistes de l'aéroport de Carpiquet, à côté du stand de tir, dans le quartier Koenig, la structure - la troisième de l'agglomération - verra le jour au premier trimestre 2027. Mais le chantier commencera bientôt, "le 15 décembre", selon Christophe Auvray, le directeur du Service départemental d'incendie et de secours du Calvados.

Des choix environnementaux

Autre bonne nouvelle : des options ont été retenues, pour une enveloppe budgétaire qui, elle, ne bougera pas (2,1 millions d'euros hors taxes). "Elles permettront de réduire notre empreinte carbone. Il y aura notamment un système de récupération des eaux de pluie, par exemple après nos exercices incendie ou le lavage de nos véhicules", illustre Christophe Auvray. Des panneaux photovoltaïques seront installés, pour assurer "l'autosuffisance" de la caserne. Cette dernière doit permettre aux pompiers de mieux couvrir l'agglomération, et particulièrement le secteur sud-ouest (Verson, Evrecy…), en garantissant des interventions plus rapides.

