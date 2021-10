En questions. "Le Sdis14 dispose d'un patrimoine immobilier et d'un matériel de qualité"

Christophe Auvray est directeur des pompiers du Calvados depuis le 15 juillet 2021.

Il remplace Régis Deza.

Pourquoi avoir choisi le Calvados ?

"J'étais directeur adjoint au Sdis29 sur les cinq dernières années. J'ai eu une longue carrière à Orléans, après trois ans aux pompiers de Paris. Une opportunité professionnelle s'est présentée à moi, j'ai fait le choix d'évoluer de grade. Je me plais dans l'Ouest, avec cette proximité avec la mer."

Connaissiez-vous la région ?

"Très peu. J'ai simplement fait deux formations à Houlgate. J'attends que ma famille me rejoigne pour découvrir la région. Les plages du débarquement et le Mémorial sont des choses que l'on a déjà noté dans l'agenda."

Votre installation s'est-elle bien passée ?

"Le personnel est motivé, c'est encourageant. L'été m'a permis de découvrir le fonctionnement de l'établissement. On va ensuite établir une feuille de route avec le président (Xavier Charles, ndlr) pour apporter la meilleure réponse opérationnelle possible. On dispose d'un patrimoine immobilier et d'un matériel de qualité. On va s'attaquer au fonctionnement de la future caserne à la rentrée."

Les pompiers étaient souvent en grève ces deux dernières années. Que répondez-vous ?

"J'ai rencontré les organisations syndicales dès le premier jour. Il est important d'être dans une logique de co-construction et non pas de co-gestion. Je ne suis pas magicien, je ne peux pas agir sur le passé. Toutes les composantes du Sdis14 sont importantes : du sapeur au colonel en passant par les administratifs."