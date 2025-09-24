En ce moment Up From The Bottom LINKIN PARK
Caen. Accident entre un tramway et une voiture près de l'arrêt Quai de Juillet

Sécurité. Ce mercredi 24 septembre midi, le tramway de Caen et une voiture sont entrés en collision.

Publié le 24/09/2025 à 16h19 - Par Elvire Alix
Trois camions de pompiers et dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés.  - Illustration

Un accident s'est produit ce mercredi 24 septembre vers 12h30 à Caen. Un tramway et une voiture sont entrés en collision avenue du 6 juin, au niveau de l'arrêt Quai de Juillet.

Un blessé laissé sur place

Une personne, légèrement blessée, a été prise en charge par les secours mais n'a pas nécessité d'hospitalisation. Elle a été laissée sur place. La circulation du tramway a été momentanément perturbée, le temps de sécuriser les lieux et de permettre l'intervention des secours.

