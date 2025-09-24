Caen. Accident entre un tramway et une voiture près de l'arrêt Quai de Juillet

Un accident s'est produit ce mercredi 24 septembre vers 12h30 à Caen. Un tramway et une voiture sont entrés en collision avenue du 6 juin, au niveau de l'arrêt Quai de Juillet.

Un blessé laissé sur place

Une personne, légèrement blessée, a été prise en charge par les secours mais n'a pas nécessité d'hospitalisation. Elle a été laissée sur place. La circulation du tramway a été momentanément perturbée, le temps de sécuriser les lieux et de permettre l'intervention des secours.