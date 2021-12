L'homme avait été "invité" chez deux Caennais, bien décidés à se venger de lui. Il avait au préalable dérobé des vinyls à l'un d'entre eux… L'étudiant de 28 ans s’est alors retrouvé ligoté et bâillonné dans le coffre d'un canapé clic clac.

Il avait réussi à s'en échapper, puis à se réfugier chez des voisins. Ses deux agresseurs ont été condamnés à un an et six mois de prison ferme mercredi 2 janvier.