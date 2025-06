Commerce. Un nouveau magasin Action ouvre ses portes dans l'Eure aujourd'hui !

Consommation. Un nouveau magasin Action s'installe à Beuzeville et ouvre dès vendredi 13 juin. Produits du quotidien, petits prix et large choix : une enseigne "bon plan" qui séduit déjà partout en France et qui continue de s'implanter dans la région.