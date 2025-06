Alençon. Après d'importants travaux, le bassin extérieur de la piscine va bientôt rouvrir

Entre rafraîchissement et nouveautés, la piscine d'Alençon fait peau neuve. Près de neuf mois après le début des travaux, le bassin extérieur du centre aquatique Alencéa s'apprête à reprendre du service. "La nouveauté dans ce bassin, c'est qu'on est venu ajouter des marquages au sol, de type lignes d'eau, pour que les nageurs puissent y effectuer des longueurs plus facilement", explique Raphaël Le Plomb, le directeur d'exploitation de l'établissement.

Raphaël Le Plomb, le directeur d'exploitation du centre aquatique Alencéa. - Yaëlle Hurel

Une surface réduite

En cours depuis septembre 2024, les travaux ont également porté sur la réfection du carrelage, des parois et du traitement de l'eau. "La plupart des gens vont vite s'apercevoir qu'il est plus petit qu'auparavant, puisqu'on a perdu quelques mètres dans le cadre de la construction du Splash pad, qui aura lieu par la suite, mais les températures et profondeurs de bassin resteront les mêmes", poursuit-il. Si l'ambition est d'ouvrir samedi 21 juin, des détails techniques pourraient retarder la réouverture de quelques jours seulement. Les nageurs pourront profiter du bassin d'ici la fin du mois de juin au plus tard, de 12h30 à 18h tous les jours.

Stages et animations tout l'été

Avec cette réouverture, la piscine d'Alençon prépare ainsi une programmation chargée pour la saison estivale. "Nous avons 48 stages prévus cet été avec différents niveaux", se réjouit Raphaël Le Plomb. Des apprentis nageurs aux plus expérimentés, tous peuvent venir y trouver leur bonheur. L'été va aussi être marqué par des animations, notamment la nage avec queue de sirène pour les enfants et leurs parents. Côté nocturne, deux soirées guinguettes sont organisées le 18 juillet et le 28 août, à partir de 19h30.