[Photos] Alençon. Mur d'escalade, réouverture du bassin extérieur… Tout ce qu'il faut savoir sur le gros chantier du centre aquatique

"Ce sera l'un des plus beaux de l'Ouest", lance d'entrée Joaquim Pueyo, le président de la Communauté urbaine d'Alençon (CUA). Le centre aquatique Alencéa, vieux de 25 ans, a débuté en janvier une rénovation totale de ses lieux, excepté le nouveau bassin sportif mis en fonction en 2022. La réhabilitation complète de l'établissement doit lui permettre d'être "plus accessible, plus confortable, plus innovant et moins énergivore", explique l'édile.

Le bassin ludique va faire peau neuve avec notamment un nouveau carrelage comme le reste du centre aquatique. - Tendance Ouest

Une aire de jeux aquatiques

Les ouvriers s'attellent à la tâche depuis septembre 2024 sur la partie extérieure. Le bassin est terminé et va accueillir ses premiers baigneurs en juin. Sa surface a été légèrement réduite pour permettre la création d'une extension de la partie intérieure. Elle accueillera un splash pad, une aire de jeux aquatiques sans profondeur d'eau, et la nouvelle pataugeoire.

Toboggan et mur d'escalade

La réouverture totale de l'établissement est prévue quant à elle en février 2026. Un mur d'escalade translucide, incurvé et haut de 2,25m au-dessus de l'eau sera installé dans le grand bassin pour remplacer le plongeoir. Lorsqu'il sera ouvert, les lignes d'eau seront fermées par sécurité.

Un mur d'escalade va être installé au niveau du grand bassin. - Tendance Ouest

Le toboggan sera toujours le même, mais avec une arrivée différente appelée aqua-frein. Cela évite de monopoliser un surveillant de baignade. "Ça a été pensé pour. Il y a une pénurie nationale de maître nageur et sur Alençon on est aussi atteint", souligne Raphaël Le Plomb, le directeur du centre aquatique.

Le toboggan a été rénové. Son bassin d'arrivée va être rebouché. - Tendance Ouest

Un tiers des dépenses d'énergie en moins

"Au-delà du splash pad et du mur d'escalade, on aura aussi des innovations techniques qui vont nous permettre d'avoir des économies d'énergie", assure l'exploitant. Le gain énergétique est estimé à 33% de consommation en moins grâce notamment à la pose de moquette solaire.

Joaquim Pueyo souhaite que l'accès à l'espace détente, avec son spa et son hammam, reste compris dans le prix de l'entrée de la piscine. - Tendance Ouest

En attendant la réouverture totale du centre aquatique, les nageurs impatients peuvent toujours profiter du bassin sportif tous les jours. Les horaires sont à retrouver sur piscine-alencon.fr. Côté scolaire, un roulement des écoles a été mis en place pour perturber le moins possible la pratique des enfants.