Seine-Maritime. Passage de la Flamme olympique : un dispositif de sécurité prévu par la préfecture

Le jour J approche. Vendredi 5 juillet, la Flamme olympique traversera le département de la Seine-Maritime. Elle débutera son parcours à Rouen (8h19) et traversera les villes de Jumièges (10h24), Dieppe (11h31), Mirville (12h54), Yvetot (15h16), Étretat (16h14) avant de terminer sa course au Havre (17h41). Dans ce contexte, la préfecture a annoncé vendredi 28 juin une série de mesures pour assurer la sécurité de l'événement.

Les services de l'Etat mobilisés ensemble

La sécurisation générale de l'itinéraire relève de l'autorité préfectorale en lien avec les services de l'État. Les polices municipales, en partenariat avec les agents de police et de gendarmerie, assurent la mise en place d'un jalonnement sur l'axe emprunté par le relais. L'ouverture et la fermeture des convois sont assurées par les forces de police et de gendarmerie du département. "Les centres d'incendie et de secours du SDIS de la Seine-Maritime dont les secteurs d'intervention traversés par le relais de la Flamme sont aussi associés et mobilisés sur cet événement", assure la préfecture de Seine-Maritime. Jean-Benoît Albertini, préfet de la Seine-Maritime, activera le Centre opérationnel départemental (COD – cellule de crise) toute la journée du 5 juillet.

Des arrêtés préfectoraux pris

Compte tenu de l'ampleur de l'événement et afin d'assurer la sécurisation du parcours de la Flamme, le préfet de la Seine-Maritime a pris plusieurs arrêtés préfectoraux. Un arrêté autorisera la captation et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs pour les forces de sécurité intérieure le 5 juillet. Un autre interdira la circulation sur l'ensemble du département pour les transports exceptionnels de 3e catégorie (supérieur à 25 mètres de long et/ou supérieur à 4 mètres de large) le 5 juillet entre 6h à 22h. L'ensemble des arrêtés est à retrouver sur le site internet de la préfecture. A noter aussi que dans chaque commune traversée par la flamme, les survols de drones sont interdits.

Les convois seront sécurisés

Selon la préfecture, "deux types de convois de la flamme vont sillonner le département" : Le convoi d'Engagement, se compose d'une cinquantaine de véhicules. Il assure la traversée des lieux urbains et permet la sécurisation d'un public plus dense : Rouen, Dieppe, Yvetot, Le Havre. Le convoi Agile, lui, se compose d'une vingtaine de véhicules et permet le passage dans des lieux iconiques et touristiques comme Jumièges, Mirville et Etretat.

Les forces de l'ordre et les personnels de santé sur place

590 policiers et gendarmes nationaux seront mobilisés. L'événement réunira aussi 162 élèves de l'Ecole nationale de police (ENP) d'Oissel, 87 policiers municipaux, 16 militaires de l'opération Sentinelle, 159 agents de sécurité privée, 263 pompiers, 402 bénévoles, 2 équipes de 2 démineurs de la sécurité civile, 97 secouristes d'association agréés de sécurité civile.