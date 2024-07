Normandie. Comment suivre le relais de la flamme à la télévision ?

La flamme olympique est de retour en Normandie cette semaine. On l'attend en Seine-Maritime vendredi 5 juillet, puis dans l'Eure samedi 6 juillet.

Une chaîne dédiée

Il sera bien entendu possible d'apercevoir la flamme dans les villes traversées, sur le bord de la route. Mais pour ceux qui n'oseraient pas s'aventurer le long du parcours, l'événement est également retransmis sur une chaîne dédiée. Elle est accessible à cette adresse. Chaque porteur de flamme est en effet filmé par un cadreur de France Télévisions, monté sur un vélo, afin de suivre la progression de la flamme en direct. De quoi apprécier la beauté des sites traversés, du centre de Rouen aux falaises d'Etretat en passant par l'abbaye de Jumièges, le château de Mirville, les rues d'Yvetot ou les quais de Dieppe et du Havre.

Tendance Ouest proposera également de suivre la flamme à travers des photos et vidéos et dans nos journaux d'informations à la radio. Revivez ici les étapes du Calvados et de la Manche.