Calvados. Sur quoi travaillent vos députés à l'Assemblée nationale ?

Joël Bruneau, Arthur Delaporte, ou encore Elisabeth Borne. Les six députés du Calvados siègent désormais dans quatre commissions différentes à l'Assemblée nationale. Les députés expriment leur préférence sur le sujet et, proportionnellement au score de leur parti, sont répartis généralement dans des commissions sur lesquelles ils ont de l'expérience ou de l'expertise.

Dans la 1re circonscription, Joël Bruneau (LIOT), a choisi de siéger dans la Commission des Affaires culturelles et de l'Education. Commission dans laquelle Jérémie Patrier-Leitus (Horizons), député de la 3e circonscription, est vice-président.

Arthur Delaporte (PS), député de la 2e circonscription, garde sa place dans la Commission des Affaires sociales.

Pour celle des Affaires étrangères, y siégeront Bertrand Bouyx (Horizons) et Elisabeth Borne (Ensemble), respectivement élus dans les 5e et 6e circonscriptions.

Enfin, dans la 4e circonscription, Christophe Blanchet (MoDem) est membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées.