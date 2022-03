Le Havre : des Gilets jaunes agressent des contrôleurs de bus [actualisé]

Jeudi 7 novembre 2019, une délégation de Gilets jaunes s'est rendue devant les locaux de Tendance Ouest Le Havre pour donner leur version des faits. Ils reconnaissent l'agression tout en la condamnant. Par-dessus tout, ils réfutent les propos racistes. "Il n'y a pas de problème de racisme au sein des Gilets jaunes du Havre", assure l'un d'eux. "On accueille toutes les confessions." Les Gilets jaunes assurent également qu'il n'y a pas eu de coup de poing. Le jeune condamné, présent dans nos locaux, a décidé de faire appel de sa condamnation. Il ne reconnaît pas être l'auteur de l'agression et estime avoir "payé" pour le groupe.

Comme tous les samedis, les Gilets jaunes de la région du Havre (Seine-Maritime) se rassemblent au rond-point de la Brèque à Harfleur. Samedi 2 novembre 2019, une vingtaine de manifestants s'en sont pris à des contrôleurs de bus du réseau Lia présents, à l'arrêt de la Brèque.

Les contrôleurs se sont fait traiter de "collabos" et accuser de "travailler avec les flics". Un contrôleur a été plus particulièrement visé. Après des injures racistes, il a reçu des coups de poing derrière la tête et des coups de drapeau tricolores. Il a également été victime de crachat. La victime se verra prescrit six jours d'interruption temporaire de travail.

Condamné à quatre mois ferme

Sur place, la police n'a pu interpeller qu'un individu. Il s'agit d'un jeune homme du Havre âgé de 21 ans. Il est déjà connu pour avoir manifesté avec des fumigènes. En comparution immédiate, il a écopé de quatre mois de prison ferme, sans mandat de dépôt. Le tribunal l'a aussi condamné à un an d'interdiction de manifester en Normandie et à Paris.

