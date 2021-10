Le Havre. Querelles de jeunes en Normandie : un mineur condamné à 5 ans de prison pour avoir poignardé à mort une jeune fille

Le drame s'est joué en août 2014, à l'occasion de querelles très violentes entre jeunes filles, aux abords d'un arrêt de tramway au Havre (Seine-Maritime), auxquelles s'est mêlé le jeune meurtrier, Charlie, 15 ans, au moment des faits.

Une bagarre filmée par des caméras de surveillance

Ces querelles opposent trois amies, dont Lucie, la victime, âgée de 18 ans, à Élodie, une jeune fille de leur âge, fragilisée par des problèmes de santé, qui va être défendue par son jeune frère. Une grande partie des scènes de violence a été filmée par des caméras de surveillance.

Ne supportant pas que l'une des trois amies insulte sa soeur, l'adolescent va déclencher une première bagarre, mais devra battre en retraite.

La mère d'Élodie, qui habite près de l'arrêt de tramway, va intervenir, furieuse que sa fille soit une nouvelle fois prise à partie, alors qu'elle a failli être paralysée d'une jambe, à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC). Elle prévient qu'elle va aller porter plainte.

Le frère défend sa soeur, armé d'un couteau

Malgré l'intervention de la mère, les trois jeunes filles s'en prennent à Élodie, et la frappent violemment au sol.

Entre-temps, Charlie est revenu avec un couteau. Lucie, la plus véhémente, s'avance vers lui. "J'ai pris peur, j'ai donné un coup droit devant", a dit aux enquêteurs le jeune meurtrier, selon son avocat.

Le coup de couteau porté au ventre sectionne l'artère iliaque et s'avère mortel. La jeune fille décédera à l'hôpital.

Le frère est condamné à 5 ans de prison

Le tribunal pour enfants n'a pas suivi le parquet, qui réclamait 6 ans de prison ferme pour homicide, et a requalifié le crime en "coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner", rapporte l'AFP.

