Le-Havre. Police du quotidien au Havre : Luc Lemonnier veut lutter contre les trafics

La ville du Havre (Seine-Maritime) a officiellement été sélectionnée jeudi 8 février 2018 pour accueillir le dispositif de la police de sécurité du quotidien. Des renforts de policiers sont attendus pour janvier 2019 dans les quartiers Mont-Gaillard et Mare Rouge. Pour Luc Lemonnier, maire du Havre, il s'agit de compléter l'efficacité de la Zone de sécurité prioritaire (ZSP) et lutter ainsi contre un certain nombre de trafics toujours présents dans ces quartiers.