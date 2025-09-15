En ce moment Andy RITA MITSOUKO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Ifs. Il dégrade la porte de l'appartement de son voisin avec un tournevis

Sécurité. Un homme de 40 ans dégrade un bien de son voisin à Ifs. Interpellé, il refuse de se soumettre au contrôle d'alcoolémie le 5 juillet 2024 à Caen.

Publié le 15/09/2025 à 10h35 - Par Martine Dubos
Ifs. Il dégrade la porte de l'appartement de son voisin avec un tournevis
L'homme de 40 ans était jugé au tribunal de Caen jeudi 11 septembre dernier. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le 5 juillet 2024 vers 6h, la police est appelée à Ifs. A l'arrivée des forces de l'ordre, l'homme explique que son voisin est rentré tard chez lui et a aussitôt mis de la musique. Lui a sonné, demandant de baisser le son. Le prévenu le fait, mais peu après, il vient frapper à sa porte et lui donne des coups de poing. Il revient plusieurs fois pour se battre et dégrade la porte.

L'homme tient des propos incohérents

Les policiers constateront que la victime a des traces sur l'avant-bras droit et une pommette rouge. Auditionné, l'homme irascible reconnaît partiellement les faits, mais donne sa version de la soirée. S'il reconnaît avoir mis de la musique en rentrant dans la nuit, il explique qu'il a baissé rapidement le son. Ce n'est pas lui qui a agressé le voisin, mais c'est le voisin qui a tenté de l'étrangler et l'a frappé sur la joue.

Il refuse de se soumettre aux vérifications d'alcoolémie, car affirme qu'il n'était pas ivre. Il admet cependant avoir bu 10 bouteilles de bière lors de sa soirée. Les policiers sont entendus. Ils racontent qu'en arrivant dans l'immeuble, ils ont vu un homme avec un tournevis à la main. Il semblait fortement alcoolisé et tenait des propos incohérents. La porte du plaignant était abîmée. Le prévenu nie cette version au tribunal de Caen le 11 septembre dernier : à l'arrivée de la police, il a ouvert sa porte en demandant : "Qu'est-ce qui se passe ?"

La présidente questionne : "Si vous avez été étranglé, pourquoi n'avez-vous pas porté plainte ?" Réponse, "c'est un policier qui m'a dit que l'on verrait ça plus tard". Il a huit mentions sur son casier judiciaire pour outrage, usage de stupéfiants, violences, détention d'armes, vol. Le procureur rappelle que les policiers l'ont vu avec un tournevis qui pourrait être l'arme qui a dégradé la porte. La victime demande des dommages matériels et moraux.

Après délibéré, le quarantenaire est condamné à 6 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans, obligation de travail. Les demandes de la partie civile sont renvoyées sur intérêts civils du 11 juin 2026.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Vente cuisine équipée
Vente cuisine équipée Corzé (49140) 300€ Découvrir
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Ifs. Il dégrade la porte de l'appartement de son voisin avec un tournevis
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple