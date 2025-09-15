Ifs. Il dégrade la porte de l'appartement de son voisin avec un tournevis

Le 5 juillet 2024 vers 6h, la police est appelée à Ifs. A l'arrivée des forces de l'ordre, l'homme explique que son voisin est rentré tard chez lui et a aussitôt mis de la musique. Lui a sonné, demandant de baisser le son. Le prévenu le fait, mais peu après, il vient frapper à sa porte et lui donne des coups de poing. Il revient plusieurs fois pour se battre et dégrade la porte.

L'homme tient des propos incohérents

Les policiers constateront que la victime a des traces sur l'avant-bras droit et une pommette rouge. Auditionné, l'homme irascible reconnaît partiellement les faits, mais donne sa version de la soirée. S'il reconnaît avoir mis de la musique en rentrant dans la nuit, il explique qu'il a baissé rapidement le son. Ce n'est pas lui qui a agressé le voisin, mais c'est le voisin qui a tenté de l'étrangler et l'a frappé sur la joue.

Il refuse de se soumettre aux vérifications d'alcoolémie, car affirme qu'il n'était pas ivre. Il admet cependant avoir bu 10 bouteilles de bière lors de sa soirée. Les policiers sont entendus. Ils racontent qu'en arrivant dans l'immeuble, ils ont vu un homme avec un tournevis à la main. Il semblait fortement alcoolisé et tenait des propos incohérents. La porte du plaignant était abîmée. Le prévenu nie cette version au tribunal de Caen le 11 septembre dernier : à l'arrivée de la police, il a ouvert sa porte en demandant : "Qu'est-ce qui se passe ?"

La présidente questionne : "Si vous avez été étranglé, pourquoi n'avez-vous pas porté plainte ?" Réponse, "c'est un policier qui m'a dit que l'on verrait ça plus tard". Il a huit mentions sur son casier judiciaire pour outrage, usage de stupéfiants, violences, détention d'armes, vol. Le procureur rappelle que les policiers l'ont vu avec un tournevis qui pourrait être l'arme qui a dégradé la porte. La victime demande des dommages matériels et moraux.

Après délibéré, le quarantenaire est condamné à 6 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans, obligation de travail. Les demandes de la partie civile sont renvoyées sur intérêts civils du 11 juin 2026.