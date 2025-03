Calvados. Le département glane 36 médailles au Salon de l'agriculture

Le Salon de l'agriculture 2025 a refermé ses portes dimanche 2 mars, et encore une fois, la région y a brillé. Le pavillon Normandie a été élu plus beau stand de cette édition, alors que les produits locaux amassaient les distinctions. Si les produits normands ont glané 114 médailles, 36 sont à mettre au mérite du Calvados, dont 11 en or, dans plusieurs catégories. Celle des alcools d'abord, puisque la Brasserie de l'Odon est par exemple récompensée pour sa bière ambrée. Le calvados hors d'âge du millésime 1995 de Christian Drouin, dans le pays d'Auge, est aussi en or, comme le cidre brut de Michel Breavoine et le demi-sec de la ferme les Bruyères Carré, basée à Moyaux.

La Normandie est aussi une terre de produits laitiers. Les sociétés fromagères d'Orbec et de Saint-Pierre-en-Auge se voient félicitées pour leur camembert, tout comme le Pont-l'Evêque de Graindorge et la crème fraîche d'Isigny Sainte-Mère. Enfin, double médaille d'or pour les volailles des Fermiers du Bocage, et une pour l'huître de Normandie de la Calvadosienne.

Preuve s'il en fallait que le Calvados est un terroir où l'on mange bien. Il faut ajouter à cela de nombreuses médailles d'argent (19) et de bronze (9). En ce qui concerne le concours animalier, 10 vaches originaires du Calvados ont été distinguées, ainsi que quatre ovins, neuf équidés, et même trois chiens !