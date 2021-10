Rouen. Salon de l'agriculture : la Normandie en bonne place

La Normandie expose ses plus beaux atouts au Salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes samedi 24 février 2018 à Paris. Sur 500 m2, tous les produits du terroir sont réunis et s'offrent à la dégustation. Cidre, fromage et fruits de mer sont particulièrement mis en valeur.

Les huîtres, un incontournable de la Normandie. - Charlotte Derouin

Au bar à fromage, difficile de faire un choix entre le camembert, le livarot, le pont-l'évêque ou encore le neufchâtel. C'est cette dernière option qu'a choisie Laure Marseau, un peu frustrée devant son assiette vide : "S'il pouvait y en avoir un peu plus ce serait parfait !"

Un moment incontournable

Le Salon est un moment incontournable pour beaucoup d'exposants, un moyen de mettre à l'honneur le terroir. "Il y a une petite concurrence avec les autres régions, avec la Bretagne, on vante nos produits, c'est important qu'on se déplace ici", raconte Fabrice Hodiesne, restaurateur à Port-en-Bessin (Calvados).

Un peu plus loin sur le stand, l'agriculture se décline version virtuelle. La chambre d'agriculture de Normandie propose une animation pour découvrir le milieu agricole. "On met des lunettes et on appuie sur un bouton pour se déplacer dans la ferme", explique Jade, 6 ans. Les fermes à l'écran sont de vraies installations normandes. Le visiteur est donc plongé dans l'univers quotidien d'un éleveur.

La réalité virtuelle s'invite aussi au Salon de l'Agriculture. - Charlotte Derouin

"L'objectif est de donner une image différente de l'agriculture, plus moderne, en ciblant notamment les jeunes urbains", indique Rémi Laurent, directeur adjoint à la chambre. Et visiblement, l'expérience fait des émules. Jade s'y voit bien quand elle sera "grande".

