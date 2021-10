Festival. Littérature et spectacle vivant dans toute la Seine-Maritime avec le festival Terres de paroles

Le festival Terres de Paroles s'étend sur tout le territoire seinomarin, du 27 mars au 29 avril 2018. Il rend hommage à la lecture en multipliant les manifestations mariant littérature et spectacle vivant. Marianne Clévy, directrice du festival, dévoile le nouveau programme, conçu pour célébrer la littérature sous toutes ces formes, qu'il s'agisse de romans, de poésie ou encore de correspondances.

Quel est le but du festival ?

"Ce festival a été imaginé sous une forme itinérante afin d'aller à la rencontre des différents territoires et de leurs habitants. Dans sa version originelle, le festival se concentrait sur l'actualité littéraire mais ces trois dernières années, le festival a pris une ampleur inédite. Nous avons conservé son esprit mais nous avons voulu le développer et enrichir la programmation en lien avec le spectacle vivant et favoriser les créations artistiques. Au cours des dernières années, il s'est étendu sur le territoire, sa durée a été prolongée et les spectacles choisis sont de plus en plus diversifiés et mettent l'accent sur la pluridisciplinarité. Plus d'une vingtaine de communes de Seine-Maritime accueillent aujourd'hui des manifestations organisées par Terres de paroles : des petites villes comme Paluel ou Aumale, Neufchâtel-en-bray ou Clères mais aussi des épicentres comme Rouen où les évènements sont particulièrement nombreux le temps du festival. Notre programmation est établie en lien avec la singularité culturelle de chacun de ces territoires. C'est un outil de démocratisation de la lecture mais aussi un moyen de valoriser notre patrimoine et ses acteurs."

Quel est l'atout principal du festival ?

"Sa diversité ! Nous allons à la rencontre de tous les publics et privilégions l'éclectisme et des propositions de qualités pour que chacun y trouve son compte. Par exemple, à Belleville-sur-mer nous organisons une grande journée festive et conviviale sur le thème du jeu avec pour invité de marque le footballeur Vikash Dhorasoo venu présenter son roman autobiographique Comme ses pieds. C'est une journée qui commence par un grand échauffement : un atelier participatif orchestré par un danseur chorégraphe et un comédien pour travailler sur la diction. De fait, l'autre atout majeur du festival c'est son aspect participatif. Depuis l'année passée, nous proposons même en fin de festival, à Duclair, une grande académie de printemps : c'est un stage d'immersion encadré par de grands artistes qui permet de pratiquer la lecture à voix haute. C'est devenu un rendez-vous plébiscité par les festivaliers."

Quel sera l'évènement le plus original organisé dans le secteur rouennais ?

"Chaque année nous mettons un point d'honneur à présenter des créations inédites. Ce renouvellement constant nous oblige à un travail de longue haleine de prospection entamé un an avant chaque édition. Ce nouvel opus du festival coïncide avec l'anniversaire de la mort de Marcel Duchamp et nous donne ainsi l'opportunité de rendre hommage à ce grand artiste originaire de Rouen qui a bousculé le monde de l'art. Les 14 et 15 avril nous organisons les 24 heures Duchamp : un florilège d'évènements consacrés au maître telles que des conférences décalées, des créations et performances et des ateliers ludiques. Dans le secteur rouennais, nous proposons également un spectacle original sur la mémoire de nos séniors Dale Recuerdos présenté à Darnétal le 12 avril et dont je suis particulièrement fière. L'auteur Didier Ruiz a recueilli dans ce but de nombreux témoignages d'habitants de la Seine-Maritime nés avant 1942. Ils viendront se raconter sur scène et apporter ainsi leur pierre à la mémoire collective de notre territoire par leur histoire personnelle."

