Darnétal. Normandiebulle à Darnétal : une 21e édition placée sous le signe de l'humour

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016 a eu lieu à Darnétal (Seine-Maritime) le festival de bande dessinée Normandiebulle. Cet événement attire chaque année des milliers de participants, petits et grands, passionnés ou curieux. Tous se rassemblent autour de la BD, et chacun y trouve son compte. 2016 est l'année de la bonne humeur et de l'humour pour le festival.