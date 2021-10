Rouen. Rouen : une nouvelle édition de Graines de jardin placée sous le signe des senteurs

"Un monde de senteurs", c'est le thème choisi par la ville de Rouen et la Métropole pour la 9e édition du festival Graines de jardins. Ces samedi 20 et dimanche 21 mai 2017, le Jardin des plantes fait le plein d'animations pour tous les amoureux de plantes et de jardinage.