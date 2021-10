Rouen. [photos] Les travaux du futur parc des Bruyères avancent à Rouen

À l'été 2020, il deviendra le plus grand parc urbain de la Métropole de Rouen (Seine-Maritime). Les travaux au Champ des Bruyères, situé non loin du stade Diochon, se poursuivent. Cet ancien champ de courses de 30 hectares va accueillir des jeux pour enfants et de grandes pelouses pour se promener.

5000 arbres plantés

5000 arbres ont été plantés sur le site, représentant environ 270 espèces. Sur les 850 arbres existants, à noter que 300 d'entre eux ont été abattus. "Nous avons travaillé sur le recyclage puisqu'aucun arbre abattu n'est sorti du parc, explique Juliette Bailly-Maître, l'une des associés de Mutabilis, en charge de l'aménagement des lieux. Ils ont été broyés puis retravaillés pour le futur parc."

Une vingtaine de parcelles de jardins seront aussi réservées pour les riverains. "Nous avons environ 400 m² de bacs qui sont susceptibles d'être travaillés et plantés par les habitants", poursuit Juliette Bailly-Maître. Pour candidater à l'obtention d'une parcelle, les habitants doivent se rendre sur le site mis en place par la Métropole de Rouen.

À noter que le parc des Bruyères n'ouvrira pas partiellement cet été, comme prévu au départ. Cependant, des visites régulières pour les riverains seront organisées. Le parc des Bruyères ouvrira officiellement à l'été 2020.

Dossier de candidature pour obtenir une parcelle dans le nouveau parc des Bruyères à retrouver ici

