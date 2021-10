Rouen. Seine-Maritime : une chenille invasive ravage le buis

La Normandie faisait partie des rares régions encore épargnées par ce fléau. Le personnel du jardin des plantes l'attendait: désormais elle est là. La pyrale du buis est un papillon déclaré ravageur originaire d'Asie, qui est arrivé en France par l'importation de plantes exotiques. Les chenilles s'en prennent au buis qu'elles dévorent à une vitesse faramineuse, d'autant plus qu'elles ne font face à aucun prédateur naturel.

À Rouen, le jardin des plantes, envahi, a fermé ses portes mardi 22 et mercredi 23 août 2017 pour traiter ses buis à l'aide d'une bactérie qui vit dans le sol. Elle doit tuer les larves et les chenilles. Des pièges sont aussi installés pour capturer les papillons adultes et ainsi limiter leur reproduction.

Les particuliers appelés à la vigilance

N'importe quelle personne qui a du buis chez elle peut désormais être concernée par les attaques de pyrales. "Il faut avant tout rester vigilant. Les chenilles sont très reconnaissables puisqu'elles sont vertes avec des stries noires, explique Emmanuel Duplaix, directeur adjoint du jardin des plantes. Les papillons ont des ailes blanches et brunes avec des irisations dorées et violacées."

Le problème reste de se rendre compte assez tôt de l'attaque. Les larves se logent sous les feuilles du buis et ne font que quelques millimètres. Les papillons sont, quant à eux, des nocturnes. Il n'est pas rare de constater le phénomène que lorsque le buis est déjà atteint. "On va voir le noircissement et la défoliation progressive, des tâches brunes sur le buis. Et puis des sortes de toiles d'araignées qui vont se répandre sur les zones infectées."

Un traitement simple mais peu efficace

Chacun peut alors agir. "Il y a des pièges à phéromones que le particulier peut acheter", précise Emmanuel Duplaix. Le traitement biologique (par le Bacillus Thuringiensis) est aussi disponible dans le commerce, mais plus difficile à utiliser pour un amateur. Restent aussi de bonnes vieilles méthodes manuelles, les pyrales étant inoffensives pour l'homme. "Il est possible d'enlever les chenilles à la main avec deux cure-dents ou deux crayons puis d'écraser la chenille. Vous pouvez aussi passer votre buis sous un jet d'eau à forte pression pour en décrocher un maximum".

Des traitements qui n'ont jamais réellement fait leurs preuves dans les 88 départements français déjà concernés par l'invasion des pyrales du buis. Il faut en général recommencer encore et encore pour chaque génération d'insecte, soit 3 fois par an. Et Emmanuel Duplaix n'est pas franchement optimiste. "À mon avis, ce n'est qu'une question d'années avant de voir la disparition du buis aux Jardins des plantes, malgré les traitements".

Si vous avez un doute sur l'identification de l'espèce, vous pouvez envoyer une photo à jardin-des-plantes@rouen.fr ou sur leur page Facebook.

