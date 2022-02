Rouen. Rouen : le square Verdrel rendu aux habitants

Petit à petit, les nombreux chantiers qui paralysent en partie Rouen en ce moment s'achèvent. Le premier d'entre-eux : celui du square Verdrel, dans l'hyper-centre, face au musée des beaux-arts.

"La végétation était devenue envahissante, le parc était trop ombragé, trop sombre, il n'inspirait pas confiance la nuit", reconnait le président de la métropole, Frédéric Sanchez. Après près d'un an de travaux, les allées ont été redessinées, les aires de jeux pour enfants renouvelées, une nouvelle fontaine sera bientôt en service, les patrimoine végétal et paysager ont été revus et le mobilier urbain est flambant neuf. Autre changement, le parc sera éclairé la nuit, pour plus de sécurité. Et surtout, des percées visuelles ont été créées pour que le musée des beaux-arts soit d'avantage visible et mis en valeur.

Les prémices du futur quartier des musées

1,2 million d'euros ont été consacrés au réaménagement du square Verdrel. Les premier signes d'une opération de grande ampleur baptisée "Coeur de Métropole" et dont le budget total s'élève à 32,6 millions d'euros, financé pour moitié par la Métropole, le reste par la Région Normandie, le département de Seine-Maritime et la Caisse des dépôts et consignations.

L'objectif de ce plan est de pouvoir attirer les touristes, concentrés sur la rue du Gros-horloge, vers ce centre historique. Le projet prévoit l'aménagement du plateau piétonnier autour du palais de justice, des travaux dans la rue Saint-Nicolas puis la rue des Carmes. Cette tranche de travaux doit s'achever durant l'été 2017, avant une nouvelle phase à l'été 2018 pour la rue Saint-Lô.

