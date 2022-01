Rouen. De nouveaux projets pour les quais de Rouen

En inaugurant la dernière tranche des travaux des quais de la rive gauche de Rouen (Seine-Maritime), vendredi 7 juillet 2017, les élus locaux ont revu le chemin parcouru ces dernières années. "L'aménagement de ces quais, j'en ai rêvé depuis le début des années 80", confiait Yvon Robert, le maire de Rouen.

Aujourd'hui, avec l'installation des terrains de sport, de balançoires et les tracés ludiques pour les vélos, les quais rive gauche sont fin prêts. Mais le maire de Rouen voit déjà plus loin que la portion réaménagée entre les ponts Corneille et Guillaume-le-Conquérant : "Il reste de beaux espaces à aménager, par exemple au-delà du pont Corneille ou entre le 106 et le pont Guillaume."

Déjà de nouveaux projets en cours

Ce dernier point, où se tenait avant le hangar 105, devrait rapidement connaître son rôle sur ces nouveaux quais réaménagés. "Ce sera forcément un beau projet, vend Frédéric Sanchez, le président de la Métropole Rouen Normandie. Le projet sera attribué à l'automne."

Pour relier les deux rives de la Seine aujourd'hui rénovées, le projet de passerelle réservée aux piétons et aux vélos devrait aussi refaire parler de lui dans les mois à venir.

